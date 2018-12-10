كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - بعد فرنسا السترات الصفراء تضرب ألمانيا .. إضراب يشل حركة القطارات تماما
تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا، الاثنين، إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة «دويتشه بان».
وأشار بيان الشركة إلى حصول «اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية» جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة 05،00 (04,00 ت غ).
وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب.
وكانت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 الف موظف بنسبة 7،5 بالمئة، انتهت من دون اتفاق.
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