جمال الشاعر: أطالب "القومي للمرأة" بإنشاء صندوق للزواج لغير القادرين

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن المرأة تتميز كثيرا بالعقلية الشديدة التي تمكنها من أخذ حقها دون اللجوء إلى استخدام القوة، مشيرة إلى أن معيشتها مع والدها أعطتها الثقة والقوة في مواجهة التحديات في أي شيء، موضحة أن والدها الفنان فريد شوقي، كان يقدس ويحترم المرأة بدرجة كبيرة.

وأضافت خلال إلقاء كلمتها، باحتفالية "كوني قوية"، التي نظمتها جامعة عين شمس، اليوم، إن الفن في الوقت الحالي يهمش ويقصر في إعطاء المرأة حقها، لافتة إلى أنه أصبح يلقي الضوء على العشوائيات والسلبيات دون النظر إلى القضايا المهمة في المجتمع، مؤكدة أن الفن يستطيع أن يؤثر إييجابيا في المجتمع، نظرا لبقاء في الذاكرة لأي فرد لعدة سنوات.

وقال الإعلامي جمال الشاعر، إن الإعلام يجب أن يقدم نظرة ورؤية للطرقين صحيحة، وأن يعمل على نشر السلام المجتمعي، قائلا: "يجب على الإعلام أن يلعب دور المأذون"، مضيفا أن للمرأة مكانة وقدر كبير ويجب أن نعظمه.

وأضاف الشاعر، بعده إلقاءه قصيدة عن المرأة والأم، في الاحتفالية، أن روعة المرأة المصرية يتمثل في تربية الأطفال رغم كل كواهل الحياة التي تثبت جدارتها يوما بعد يوم، مطالبا المجلس القومي للمرأة بإنشاء صندوقا للزواج لغير القادرين من الشباب والبنات.

وأوضح أن مصر باتت تعاني من كثرة العنوسة للطرفين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الطلاق، قائلا: "الرئيس السيسي أشار في خطاباته عن كثرة نسب الطلاق"، مضيفا أن المجتمع هناك خطرا كبيرا بدأ يداهم الدولة وهو زيادة معدلات العنوسة والطلاق.

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