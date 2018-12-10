رحمة خالد تنضم لأسرة برنامج "8 الصبح" على قناة Dmc

أعلنت أسرة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة "Dmc" ضم البطلة رحمة خالد إلى أسرة البرنامج؛ لتكون من ضمن أسرة المذيعين العاملين بالقناة، على أن يكون أول ظهور لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة صباحا.

جدير بالذكر أن رحمة خالد، بطلة مصر في السباحة والتنس وكرة السلة، وحصلت على عدد كبير من الميداليات منهم 7 دولين، حيث حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم دراسات سياحية دفعة مايو 2018، وتعمل حاليا متحدث رسمي بالجمعية المصرية الاتحادية للإعاقات الفكرية؛ لتدريب وتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة الفكرية، وممثل الاتحاد الدولي الرياضي في إفريقيا؛ لتشجيع الفتيات والسيدات من ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضة، ولديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لتوعية أولياء أمور ذوي الإعاقة والمجتمع بعرض النماذج الناجحة والمتميزة وعمل أنشطة متنوعة في كافة مايخص التوعيه بذوي الاعاقة.

وتعد رحمة بطلة مصر في السباحة من عام2008 حتي الآن، حيث مثلت مصر في عدد كبير من الدول في بطولات رياضية ومؤتمرات دوليه منها سوريا ولبنان وكوريا وعمان وابوظبي وإيطاليا وأخيرا امريكا، كما مثلت مصر في البطولة الاقليميه السابعة للالمبياد الخاصة والتي أقيمت في سوريا عام 2010، وحصلت علي 4 ميداليات 2 ذهب 1 فضيه 1 برونزية، كما مثلت مصر في لبنان 2012 كمتحدث رسمي عن ذوي الاعاقة عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع الالمبياد الخاص في مؤتمر الشباب والمدارس.

كما مثلت مصر في مؤتمر الشباب العالمي المقام بكوريا عام 2012، وفي بطولة العالم للالمبياد الخاص كمتحدث رسمي، بالإضافة إلى أنها مثلت مصر في سلطنة عمان في ديسمبر 2013 مع منتخب مصر في التنس الأرضي وحصلت علي ميدالية برونزية،وفِي البطولة الاقليميه الثامنة التي أقيمت في مصر في ديسمبر 2014 ألقت كلمة للاعبين امام الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من سفراء 28 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وايضاً شاركت منتخب مصر للتنس الأرضي وحصلت علي ميدالية برونزية، وفِي 2015 تم ترشيحها عضو المجلس الاستشاري الإقليمي الدولي كأول عضو من ذوي متلازمة الداون وحضرت الاجتماع الأول في أكتوبر 2015 بأبوظبي.

وفِي يوليو 2016 مثلت مصر في إيطاليا مع منتخب مصر للسباحة التابع للاتحاد المصري للاعاقات الذهنية في بطولة العالم للداون سيندروم، وحصلت علي الترتيب الثالث في تصنيفها والترتيب السابع علي العالم في التتابع ولها العديد من الانشطة، وفِي نوفمبر 2018 شاركت في البرنامج التبادلي الثقافي الفني بين مصر وولاية تينسي بامريكا، ثم تم اختيارها عام 2015المرأه الأكثر تأثيرا، وتم تكريمها احدي الشخصيات الملهمة في احتفال قنوات CBC في 2016، كما حضرت عروض أزياء كاعارضه وكانت فتاة غلاف احدي المجلات.

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