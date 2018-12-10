بالفيديو| كيف تصنعين شجرة الكريسماس من ورق الـ"كاب كيك"

أعياد الكريسماس مناسبة تنتظرها العديد من العائلات، فلم تعد تقتصر على الدول الأوروبية فقط، فهي مُناسبة يحتفل بها الكثير، منتظرون تلك الليلة لرؤية أصدقائهم والمقربين منهم، أو للسفر والخروج من أجل استقبال العام الجديد.

وتعد شجرة الكريسماس، واحدة من أهم مظاهر الاحتفالات، خاصة للذين يفضلون قضاء تلك الليلة بالمنزل مع عائلتهم، ولكن مع ارتفاع أسعار شراءها، إليكي عدة خطوات لتصميمها بالمنزل بمواد بسيطة، وبأقل التكلفة.

الأدوات:

ورق كاب كيك

ورق أبيض مقوى

مقص

مسدس شمع

زينة عيد الميلاد

كرات عيد الميلاد الملونة

طريقة تصميمها:

باستخدام الورق المقوى، قومي بعمل قرطاس، كما موضح بالمقطع.

قومي بطي ورق الكاب كيك، ثم الصقيه بالشمع على القرطاس بشكل مكثف كما موضح.

غلفي الشجرة بالزينة والجليتر اللامع، ومن ثم علقي بها كرات عيد الميلاد.

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