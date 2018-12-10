وجهت النجمة شيريهان رسالة شكر لجمهورها لاحتفالهم بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت شريهان: "شكرا لكل من أرسل لي معايدة في عيد ميلادي"، مضيفة: "قلبي يشكركم.. حبكم حياة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي. ظهرت شريهان بأزياء زاهية الألوان، محاطة بشموع تحمل صورها، وباقات من الورود، بالإضافة إلى كعكة عيد ميلادها. يشار إلى أن هنأ العديد من الفنانين "شريهان" بعيد ميلادها الـ54، في 6 ديسمبر، بعبارات محبة، مستعيدين ذكرياتهم معها، وذاكرين أعمالها الفنية المميزة. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"شموع تحمل صورها".. شريهان توجه رسالة لجمهورها: "قلبي بيشكركم" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .