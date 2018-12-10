هذه العلامة تحت الإبط تُنذر لإصابتك بمرض السُكري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر أعراض الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري من الأعراض الخفية لأنها تظهر ببطء، وهو ما يُصَعِّب بالتبعية من عملية اكتشافها، ومن ثم الوقاية من المرض.

والمشكلة أنه إذا تُرِكَت تلك الأعراض دون علاج، فإنها قد تؤدي لمضاعفات أكثر خطورة، لذا من الضرورة السعي لاكتشاف تلك الأعراض في وقت مبكر قدر المستطاع.

ومن العلامات البسيطة التي ربما تساعدك على اكتشاف المرض بشكل مبكر هي ظهور مناطق داكنة في البشرة تحت الإبط.

وبهذها الخصوص، قال باحثون من مجموعة عيادات مايو كلينك: "يظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني بقع من الجلد الداكن المخملي في طيات وتجاعيد أجسامهم، وعادة ما تتمركز تلك البقع في منطقة الإبط ويمكن أن تظهر بوضوح كذلك على الرقبة. وتعرف هذه الحالة باسم nangricans acanthosis وقد تكون علامة دالة على مقاومة الأنسولين".