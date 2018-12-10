لماذا يفرط هاري في حماية زوجته.. وما علاقة ذلك بوالدته ديانا؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ مقربون من العائلة الملكية في بريطانيا يتحدثون مؤخراً عن أن الأمير هاري يفرط بشكل كبير للغاية في حمايته لزوجته، ميغان ماركل، من أي تعليقات أو انتقادات، وأن السبب وراء ذلك ربما يعود لفقدانه والدته، الأميرة ديانا، وهو ما يزال في سن الـ 12.

وكانت الكثير من التقارير الإعلامية تحدثت خلال الآونة الأخيرة عن أن هناك خلافاً حاداً بين دوقة ساسكس وسلفتها كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بسبب اختلاف طباعهما بشكل كبير عن بعضهما البعض.

ورغم نفي كيت القاطع لكل هذه التقارير، لكن الشائعات استمرت في مطاردتهما وسط تساؤلات عما إذا كان الأمر حقيقياً بالفعل أم لا.

وأوردت صحيفة "ذا صن" بهذا الخصوص عن الخبيرة في الشأن الملكي، ايميلي أندروز، قولها "أرى أن سبب إفراط هاري في حماية زوجته والدفاع عنها نابع من شعوره بأنه لم يكن قادراً على حماية والدته، وتفكيره الآن أنه يود تعويض ذلك الأمر مع زوجته".

ومعروف أن الأميرة الراحلة ديانا غالباً ما كانت تُطارِدُها الصحف ووسائل الإعلام طوال حياتها، وأنها لاقت حتفها في الأخير بشكل مأساوي نتيجة حادث سير في باريس عام 1997، وحينها كان يبلغ عمر طفليها، ويليام وهاري، 15 و12 عاماً على الترتيب.