بُدورعبدالله عاتبة على السُعوديين.. وهذا رأيها بمُودل رُوز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت الفنانة السعودية بدور عبدالله ضيفة على برنامج "على السيف" والذي يُعرض على قناة atv الكويتية، حيث وجهت عبدالله من خلال البرنامج عتبها على الشعب السعودي، ووصفت في الوقت ذاته ما يقومون به تجاه المشاهير والفنانات بـ"التنمر".

وأضافت بدور أنها ليست شخصية "مشكلجية"، وكثيرًا ما تنصدم من ردود الجمهور السعودي، وكشفت أنها عادة عندما تقوم بنشر أي أمر يخصها تكون الردود قاسية مثل "ما حد درى عنك"، "ما تمثلينا".

واستدركت أن هذا الكلام لا يعمم على الجميع، فهناك جمهور مثقف وراق وداعم، إلا أن من يحرك السوشال ميديا ويقومون بمثل هذا الهجوم هو الجمهور المتنمر.

وتطرقت بدور خلال حديثها عن المودل السعودية روز، وقالت إنها عانت كثيرًا في بداياتها إلا أنها وضعت الجمهور أمام الأمر الواقع، وتصرفت على طبيعتها سواء أعجب الجمهور أم لا.

وعن بداياتها، قالت الفنانة السعودية إنها بدأت حياتها بالعمل في أحد مطاعم الكويت لمدة سنة، وكانت تدفع إيجار منزلها حتى أنها قامت باستئجار سيارة من عملها وتعلمت بنفسها القيادة.

وأضافت أن كل شيء تعلمته بنفسها، وأنها ولدت من جديد في أول يوم دخلت فيه الكويت وأنها لا تعرف غيرها، ولا يربطها في السعودية سوى أولادها والذين يدرسون هناك، وقالت إنهم يأتون لزيارتها في الإجازات.