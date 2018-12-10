الضغط على هذه المناطق يريحك من آلام الصداع بحسب نوعه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن أن يصبح الصداع مؤلما للغاية، وعند الإصابة به تكون المسكنات أول حل يخطر على بالك وقد تكثرين من استخدامها عدة مرات للتخلص من الوجع، ولكن كما تعلمين فلذلك آثاره السلبية.

لذا بدلًا من المسكنات، فيمكنك التخلص من آلام الصداع بمجرد الضغط على بعض المناطق وتلك الطريقة أُثبتت فعاليتها علميًا، ومن خلال خبراء الصحة ستعرفين كيف:

صداع التوتر وألم الفك

ركزي إصبعك على تلك القطعة الصغيرة من الغضروف وسط أذنك وحركيه إلى أعلى قليلًا وثبتيه مع فتح وإغلاق الفك، ثم ضعي أصابعك السبابة والوسطى والبنصر على تلك المنطقة من أذنك ودلكي في دوائر صغيرة عكس عقارب الساعة، ثم حركي أصابعك ببطء أسفل الفك.

الصداع في قمة الرأس

قد تصابين بذلك الصداع نتيجة للتوتر، وحتى تتخلصي منه عليكِ الضغط بأصابعك الوسطى في أعلى نقطة برأسك وحركيها في دوائر صغيرة مع التحرك ببطء إلى جانبي رأسك نحو أذنيكِ.

صداع إجهاد العين

استخدمي أطراف أصابعك السبابة للضغط على منطقة بين الحاجبين لمدة دقيقة، ثم حرري حركة الضغط.

صداع التهاب الجيوب الأنفية

ما عليكِ سوى الضغط على جانبي جسر الأنف باستخدام أصابع الإبهام والسبابة مع تكرار ذلك 3 مرات.

صداع الصدغ

ينتج هذا الصداع عن التوتر وحتى تتخلصي من آلامه المزعجة، عليكِ وضع أصبعيك السبابة برفق على جانبي وجهك في النقطة بجانب زاوية العين الخارجية، ثم دلكي بلطف باستخدام حركات دائرية ثابتة.

وإذا لاحظتِ الإصابة بذلك الصداع نتيجة الحرمان من النوم أو بعد استخدام الهاتف او الكمبيوتر، يُنصح بتحريك أصابعك لأعلى وأسفل، وإذا كان السبب هو الإجهاد البدني، حركي أصابعك للخلف والأمام.