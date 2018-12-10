غدير السبتي: لا أعاني من مرض العصر.. وتأكدت أنني لست مدمنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي سر اختفائها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن غيابها لمدة شهر كامل عن السوشال ميديا لم يسبب لها أزمة ولكنها على العكس صارت مرتاحة وسعيدة.

وقالت في فيديو عبر حسابها على "سناب شات" إن غيابها هذه الفترة جعلها تتأكد وتطمئن أنها ليست مدمنة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها تحمد الله الذي عافاها من مرض العصر "إدمان مواقع التواصل".

ولفتت الممثلة الكويتية إلى أن أكثر ما أحزنها هو عدم تفاعلها وتواصلها مع جمهورها، مضيفة أنها تستفيد من جمهورها وتحب تعليقاتهم، وحبهم لها هو الذي يدفعها للاستمرار بالسوشيال ميديا.

وأكدت أن أكثر ما استفادت منه خلال ابتعادها عن السوشيال ميديا هو توقفها عن وضع أي مكياج على بشرتها وترك شعرها على طبيعته دون فرد، موضحة أنه بعد مرور شهر من غيابها كان شعرها مرتاحًا واستطاعت أن تصبغه دون أن يصاب بتعب.

وحرصت الفنانة غدير السبتي على كسر فترة ابتعادها عن مواقع التواصل من أجل تهنئة زوجها المخرج أحمد الفردان، بمناسبة ذكرى ميلاده، وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

ونشرت غدير، صورة لزوجها ووجهت له رسالة رومانسية، قائلة: "معاك تزهو حياتي، وتكتمل حبًا وفرحًا كل عام وأنت سند، وظهر لي، كل عام وأنت حبي الأول، كل عام وأنت أجمل شي صار بحياتي، يا توأم روحي، يا حبي وقدري إللي انتظرته سنين".