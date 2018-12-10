بدور عبدالله تفجر مفاجأة بشأن عملها قبل دخولها الوسط الفني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّرت الفنانة والمنتجة السعودية، بدور عبدالله مفاجأة صادمة، عن حياتها وعملها قبل دخولها الوسط الفني.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها لجأت إلى العمل بأحد المطاعم في الكويت، حتى تستطيع جني أموال تساعدها على دفع إيجار سكنها، وقضاء حوائجها من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من الأمور الحياتية.

وأضافت بدور، أنها فخورة وتعتز جدًا بتلك الأيام الصعبة والشاقة، مؤكدة أنها صعدت إلى سلم الفن درجة درجة، وأنها لم تكن معروفة في بداية مشوارها الفني، لافتةً الى أن هناك العديد الذين لم يؤمنوا بها، وأعربوا عن عدم ثقتهم بموهبتها، حتى تمكنت من إثبات نفسها.

وأشارت إلى أنها وصلت الكويت منذ 15 عامًا، وكانت بمثابة ولادة جديدة لها، حيث احتسبت عمرها منذ تلك اللحظة، مضيفة أنها تحب الاعتماد على النفس، لدرجة أنها تعلمت قيادة السيارة بنفسها دون مُعلمP ما أدى إلى تحطم السيارة التي استأجرتها من أجل التعلم عليها.

وكشفت الفنانة السعودية عن تعرض الموديل الشهيرة "روز"، للتنمر، خلال بداية مشوارها، مثلما حدث لها في بدايتها أيضًا، وتمكنا من فرض نفسيهما على الساحة رغم عداء البعض لهما، لافتة إلى أن أبناءها مازالوا في السعودية حتى الآن، وجميعهم حاليًا في المراحل الجامعية.

ونوّهت إلى أن هناك خلافات بينها وبين الجمهور السعودي، موضحة أن لديها عتباً كبيرًا عليه، إذ إنه كلما نُشر لها موضوع أو حوار صحفي بأي مكان تكون غالبية التعليقات أنها لا تمثلهم.