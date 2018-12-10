مجموعة راشيل زوي لما قبل خريف 2019.. رومانسية وغنيّة بظلال الخزامى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت راشيل زوي عن جانبها الرومانسي ضمن مجموعتها لما قبل خريف 2019، حيث استعانت بلوحة ألوان غنية بظلال الخزامى والبوغانفيليا.

كانت راشيل زوي تحلم باليونان عندما صممت مجموعة لما قبل خريف 2019، وقد صرحت في بيان: "كان كل شخص أعرفه في إجازة هناك، لذلك ألهمني تصميم أزياء لقضاء عطلة يونانية، إن مجموعة ما قبل الخريف الخاصة بي هي في الأساس ملائمة لموسم الصيف".

وشملت المجموعة بدلات البنطلون البيضاء من الكتان، وفساتين بصور ظلية مختلفة منها ذات الأكمام القصيرة والأكمام الطويلة، وجاءت غنية بالطبعات المقتبسة حرفيا من المناظر الطبيعية، مثل طبعة نبتة البوغانفيليا وطبعة الأحجار المتراصة التي زينت البليزر والفساتين، والنسيج المطرز بالأزهار والمنمق بالترتر، الذي استخدمته في الفساتين القصيرة.

وواصلت زوي أيضًا استكشاف جانبها الرومانسي الجديد من خلال الألوان، فغاصت في أعماق ظلال الأزهار كالوردي والأحمر الشاحب لتنتقل إلى الليلكي والخزامى.

وتناسقت هذه اللوحة المختارة من الألوان بشكل جيد مع التصاميم البوهيمية والتي شملت الفساتين المكشكشة القصيرة وذات الفتحات كقصة الكتف العارية وفتحة الساق وغيرهما، بالإضافة إلى فستان القفطان المستوحى من السبعينيات، وكان فستان الشيفون المكشكش بظل الخزامى الشاحب بكتف واحدة الأبرز في التشكيلة.

وبما أن مجموعات زوي لا تكتمل إلا من خلال قطع الترتر الجذابة الذهبية، فقد قدمت المصممة نسختها من زي المحاربة اليونانية جاء على شكل فستان قصير بكتف واحدة باللون الذهبي البراق نسقته مع زوج من صنادل الغلاديتور بتصميم مبسط باللون الذهبي، إلى جانب بدلة بنطلون ذهبية مكونة من بنطلون واسع وقصير بخط جانبي أسود منسق مع توب ذهبي وسترة ذهبية.