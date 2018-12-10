غير الترطيب.. خطوات للتخلص من البشرة الجافة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق: مع قدوم الشتاء وانخفاض نسبة الرطوبة يزداد تعرض البشرة للجو البارد والجاف، ما يصيب البشرة بالجفاف فيتغير مظهرها متشققا وخشنا. بعض الفتيات والسيدات يلجأن لعلاج جفاف البشرة في الشتاء باستخدام الكريمات المرطبة، لكنه أحد الحلول فقط ولا يكفي وحده، فهناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على الرطوبة داخل البشرة حتى لا يؤدي الأمر إلى جفافها. لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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