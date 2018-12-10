بالأسعار والبدائل وطريقة التحضير.. حكاية الديك الرومي طبق ليلة الكريسماس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يرتبط طبق الديك الرومي بالاحتفال بـ"الكريسماس" منذ وقت بعيد، حتى أصبح الطبق الرئيسي على عشاء ليلة الميلاد كل عام، فما هي أسعاره، وطريقة تحضيره؟ ولماذا يرتبط ذلك الطبق تحديدًا بالكريسماس؟

أسعار الديك الرومي

"استقر سعره عند نفس مستويات العام الماضي تقريبًا"، كما قال نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، موضحًا أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 55 إلى 66 جنيهًا، وهو السعر نفسه للعام الماضي، الذي تراوح وزنه ما بين 7 و 14 كيلو جرام، بأسعار تبدأ من 420 إلى 840 جنيهًا.

لكن ما علاقة احتفالات الكريسماس بالديك الرومي؟

شهدت إنجلترا تناول الديك الرومي للمرة الأولى عام 1526 عندما أتى به الرحالة وليام ستريكلاند بعدما اشترى 6 منه من الهنود الحمر، وباع بضاعته هذه بأثني عشر بنسًا (واحدة من العملات في عدد من الدول منها بريطانيا) في مدينة برسُتول (تقع جنوب غرب بريطانيا)، وفقًا لموقع ميرور البريطاني.

وكان الناس من الطبقة الوسطى يأكلون في عيد الميلاد لحم الخنزير، أو الأوز، والطاووس لأصحاب الطبقة الراقية، ولكن وصل الديك الرومي بعد ذلك إلى المائدة الأوروبية، ثم الشرق الأوسط ونال شعبية كبيرة منذ ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن "هنري الثامن" الملك الإنجليزي، كان من أوائل من تذوقوا لحم الديك الرومي، لكن لم يرتبط تناوله في عيد الميلاد إلا في عهد إدوارد السابع، عندما كانت هذه العادة حكرًا على طبقة النبلاء فقط، ثم انتشر بين طبقة العامة في القرن السابع عشر، عندما أتى به البحارة من المستعمرات الأمريكية التي كانت تعتبره غذاءً رئيسيًا طوال فصل الشتاء.

والسبب في ذلك أن الديك الرومي، أصبح أكثر شيوعًا، وهو أن المزارعين يعتقدون أنه سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة للحفاظ على الدجاج والأبقار حتى يتمكنوا من إنتاج البيض والحليب منهما.

هل توجد بدائل للديك الرومي؟

أمام موجة ارتفاع الأسعار، يقبل كثيرون على بدائل للديك الرومي والبط على مائدة عيد الميلاد، ومنها الأسماك والدواجن والخضروات.

وتعد الفتة، هي الطبق الرئيسي على مائدة إفطار عيد الميلاد، وهو ما يجعل البعض يقبل على شراء اللحوم الحمراء أو البيضاء عوضاً عن الديك الرومي الذي قد يصل سعر الواحد منه إلى 400 جنيه.

وتزخر مائدة عيد الميلاد بما لذ وطاب من الحلويات أبرزها الكوكيز وكعكة الفاكهة والبودينج وفطيرة القرع وغيرها، إلا أن ارتفاع الأسعار لحق بمكونات الحلويات، وأهمها السكر مما جعل البعض يقبلون على شراء الفواكه، والكعك الجاهز.

ما هي الطريقة المثلى لطهي الديك الرومي؟

حسنًا؛ إليكم مكونات ومقادير وطريقة تحضير الديك الرومي بخطوات سهلة، وفقًا لموقع "كوكباد".

المكونات والمقادير:

1- ديك رومي وسط أبيض أو أحمر على حسب اختيارك

2- 10 حبات حبهان

3- 10 ورقات لوري

4- مستكة

5- بهارات (ملح وفلفل، وأي نوع من البهارات حسب الرغبة)

6- ماء للشوربة

7- 10 بصلات سليمة مُقشرة

8- 10 فص ثوم سليم ومُقشر

9- 5 معالق صلصة خام (بورية)

طريقة التحضير:

1- نغسل الرومي جيدآ بالخل والملح والليمون.

2- نضع الرومي في كمية كبيرة من المياه، ونضع البهارات والبصل والثوم لمادة ساعة.

3- نأخذ كوب من المرقة ونضع عليه 5 معالق صلصه خام.

4- ندهن الرومي بالخليط (المرق و الصلصة).

5- نضع تحت الرومي قطع من البصل والبطاطس والطماطم والفلفل ونضعه في الفرن حتى تمام التحمير.