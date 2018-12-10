حضّري عصير "صن شاين" المُنعش في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - "الخليج 365": حضري عصير "صن شاين" المُنعش اللذيذ في المنزل، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطهي. المكونات: مياه غازية شفافة اللون مربى شرايح ليمون طريقة التحضير: ضع في كوب سيرم المربى بكمية لا تتجاوز ربع الكوب، أو حسب الرغبة. ضع الثلج وشرايح الليمون. ضع المياه الغازية شفافة اللون على المكونات واتركيه لثواني، ثم يقدم مثلج.

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