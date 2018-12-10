ما هي المضاعفات الناتجة عن استخدام حقن الكورتيزون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاج بالكورتيزون، للتخلص من بعض المشاكل الصحية، خاصة الالتهابات، إذ انتشر مؤخرًا علاج حب الشباب المستعصي بالكورتيزون.

ويستخدم حقن الكورتيزون في تخفيف الألم والالتهابات بالأخص في مناطق معينة من الجسم مثل المفاصل، والعمود الفقري والمعصم،وعادة ما تشمل حقن الكورتيزون على دواء كورتيكوستيرويدي Corticosteroid ومخدر موضعي، ويجب أن يتم أخذ هذه الحقن في عيادة الطبيب، وبجرعات محددة جداً بسبب المضاعفات والاثار الجانبية التي قد تنتج عنه، حسب ما جاء في موقع" ويب طب".

وتضم المضاعفات الناتجة عن استخدام حقن الكورتيزون ما يلي:

1-عدوى المفاصل Joint infection.

2- ضرر في الأعصاب.

3-ترقق الأنسجة حول المنطقة التي تم الحقن فيها، وتسبب ضعف في الأوتار.

4-ارتفاع مؤقت في مستوى السكر في الدم.

ويجب أن يحدد الأطباء الجرعات اللازمة، حتي لا تحدث أضرار صحية بالغة، خاصة في المفاصل، ويجب عدم أخذ حقن الكورتيزون أكثر من ستة أسابيع لثلاثة أو اربع مرات في السنة الواحدة على الأكثر.

بعد أخذ حقن الكورتيزون قد يطلب منك الطبيب ما يلي:

1- حماية المنطقة التي تم حقنها بالكورتيزون لمدة يوم أو يومين، على سبيل المثال، إن كانت المنطقة في الكتف، يجب عليك تجنب حمل الأشياء الثقيلة، أما إن كانت في الركبة، يجدر بك الجلوس قدر المستطاع.

2- وضع الثلج على المنطقة لتخفيف الألم، ولكن يمنع استخدام القماش الساخن.

3-راقب نفسك، وتأكد من عدم ظهور علامات العدوى مثل زيادة الألم والاحمرار والانتفاخ في المنطقة خلال الـ48 ساعة اللاحقة.

ويسبب الكورتيزون في ظهور بعض المشاكل الصحية كتهيج المعدة، وصداع، وتغير في الدورة الشهرية، ويؤدي أيضاً إلى زيادة الوزن، مشاكل في النوم.