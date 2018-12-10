9 ألوان عصرية تألّقي بها لشتاء 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 02:20 مساءً - تضع الخليج 365 اليوم بين يديك أبرز 9 صيحات ألوان عصرية تشكل اللوحة الرئيسية لمجموعات شتاء 2019 من عروض الأزياء العالمية. وقد برزت لهذا الشتاء، إضافةً إلى الألوان الدافئة التي اعتدناها، ألوان نابضة بالحياة وقويّة لم نتوقّع قط ظهورها على المنصات.

فتابعي معنا لتختاري صيحات الألوان الأنسب إليك من موضة شتاء 2019.

البني الكاميل: هو دافئ وشتوي. وقد رأيناه لدى كالفن كلاين Calvin Klein وكلووي Chloe.

الأحمر الكرزي: هو رمز الأناقة المثاليّة. وقد ظهر أنثوياً ناعماً لدى بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta، وجيفينشي Givenchy.

الأزرق الرقمي: هذه الدرجة من الأزرق هي لون شعار جميع الشبكات الاجتماعية تقريباً؛ فهو يرمز إلى التكنولوجيا والمستقبل، ومثالي لجميع الشابات. وقد رصدناه لموسم شتاء 2019 لدى ستيلا مكارتني Stella McCartney، مارني Marni، وبرابال غورونغ Prabal Gurung.

الفوشيا الوردي: لا يزال واحداً من الألوان المفضلة لدى المصممين العالميين للأزياء. فجاء كتفاصيل مبتكرة. خلال عرض أولا جونسون Ulla Johnson ، كما وبرز لدى Valentino، وألكسندر ماكوين Alexander McQueen.

البنفسجي اللافندر: هي نغمة البنفسجي الباستيل، على عكس اللون الوردي الفاتح أو الأزرق الفاتح. وقد شاهدناه على منصات عروض شتاء 2019 على عارضات أكني ستوديوز Acne Studios ، غوتشي Gucci، وميوميو Miu Miu.

البرتقالي الحيوي: هو لون حيوي ومفعم بالطاقة الإيجابية. فمن يجرؤ على ارتداء أزياء برتقالية لمحاربة انخفاض درجات الحرارة خلال موسم شتاء 2019 غير لانفين Lanvin، موسكينو Moschino، وبرادا Prada .

الأصفر الباهي: هو من الألوان الأكثر رواجاً لشتاء 2019، وبرز بقوة لدى بالينسياغا Balenciaga، فرساتشي Versace، ومايكل كورس Michael Kors .

الرمادي البارد: إنه الأسود الجديد والعصري لهذا العام، وهو مثالي في مختلف أوقات النهار وعلى مختلف التصاميم أكنت ترتدينه من خلال بدلة أثناء دوام عملك، أو من خلال فستان كوكتيل وسهرة. وقد رصدنا صيحة لون الفضي لدى لويس فويتون Louis Vuitton، وألكسندر وانج Alexander Wang خلال عروض أزياء شتاء 2019.

الفضي البراق: هو مفعم باللمعان، ويلفت أنظار جميع من حولك إليك، سواء ارتديته من خلال الفساتين الفضية المعدنية الأنيقة، أو من خلال معاطف الهوت كوتور. وأبرز من تألّقت عارضاتها باللون الفضي ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، جورجيو أرماني Giorgio Armani، وبالمين Balmain.

فأي من صيحات الألوان هذه ستختارين ارتداءها في موسم شتاء 2019 ؟