نجمات يلهمنكِ أجمل تسريحات على الطريقة الفرنسية

فرانسواز هاردي: اشتهرت هذه المغنّية بجمالها الطبيعيّ، وبتسريحاتها التي تفيض أنوثة، علمًا أنّها تستند إلى الغرّة الأماميّة الكثيفة، والعريضة، مع شعر مالس ومنسدل على الكتفَيْن. جاين بيركن : تجرأت هذه الممثّلة الانكليزيّة في صباها، على تحدّي الأساليب الرائجة آنذاك في ألوان الشعر، من دون أن تخرج جدًّا عن خطّ الكلاسيكيّة. فكانت من أولى النجمات اللواتي صبغنَ شعرهنَّ بأسلوب الأومبريه اللمّاع، مع اعتماد تسريحة طبيعيّة ومبعثرة أحيانًا، مترافقة مع غرّة أماميّة. تسريحتها، لا تزال تلهم الشابّات إلى يومنا هذا.

المجموعة الثانية:

بريجيت باردو: اشتهرت النجمة بريجيت باردو ليس بجمالها فحسب، بل بتسريحاتها الأيقونيّة التي لا تزال مصدر إلهام للكثير من مصفّفي الشعر. ما إن نذكر اسمها حتى تتبادر إلى الذهن تسريحة الشعر الذي يتمتّع بحجم مضاعف، منسدل على الكتفَيْن أو مرفوع نصف رفعة مع غرّة أماميّة.

كارلا بروني: السيّدة الفرنسيّة الأولى، عارضة الأزياء السابقة، المغنّية كارلا بروني، اشتهرت بتسريحاتها الفرنسيّة الأنيقة، التي تركّز على الشعر المنسدل مع بعض التموّجات والغرّة الأماميّة. هناك اطلالات مختلفة لها، خصوصًا فترة امتهانها عرض الأزياء في مطلع شبابها.

ليا سايدو: تطلّ هذه الممثّلة الفرنسيّة بتسريحات شعر متنوّعة. تشتهر بابتعادها عن الغرّة الأماميّة، إذ تفضّل الكشف عن جبينها. كما اعتمدت مرارًا الشعر الكاريه القصير، وتسريحة البيكسي.