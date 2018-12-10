كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - اخرة المنظرة .. ركلات أكروباتية توقع بلصين يهربان بموتوسيكل

غامر لصان بسرقة هاتف محمول من أحد المتسوقين في سوق مزدحم في بنوم بنه، كمبوديا.

وظهر اللصان في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب يهربان بعد سرقة هاتف محمول من أحد المتسوقين، لكن الضحية طلب المساعدة من المارة، الذين لم يترددوا ولو لحظة.

وتحول الشارع إلى مشهد من فيلم أكشن، فظهر أحدهم يحاول إيقاف اللصين بضربهما بدراجته النارية، في حين حاول آخرون منعهما من الهرب بركلات هوائية قوية حتى تمكن أحدهم من القبض عليهما في النهاية.