كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - سيد عبد الحفيظ: الأهلي سيبرم صفقات قوية في يناير

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رحيل المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كوليبالي خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يعتمد محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني على أحمد علاء بجوار سعد سمير في قلب الدفاع.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات للموقع الرسمي: "الحديث عن رحيل كوليبالي مجرد اجتهادات واللاعب قد يكون له دور أساسي مع الفريق في المرحلة المقبلة وفقًا للرؤية الفنية".

وتحدث عبد الحفيظ عن ملفي المدير الفني الجديد والصفقات، مؤكدًا أن مسألة المدرب الجديد تخص رئيس النادي محمود الخطيب.

وأكد أن يناير المقبل سيشهد جلب صفقات قوية للأهلي مع مجموعة اللاعبين المتواجدين مع الفريق، بالإضافة لشفاء المصابين.

يذكر أن الأهلي أتم التعاقد رسميًا مع محمد محمود لاعب دجلة ومحمود وحيد ظهير المقاصة، خلال الانتقالات الشتوية.