كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - إسلام الشاطر: الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فني عالمي

إسلام الشاطر

كشف إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق عن اقتراب القلعة الحمراء من التعاقد مع مدير فني كبير خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح الشاطر أن المدير الفني الجديد للأهلي ذو اسم كبير في عالم كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يسبق له التدريب في مصر.

ونشر الشاطر تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي قريب جدًا من التعاقد مع مدير فني كبير".

وتابع: "لم يدرب في مصر سابقًا، ولن أتحدث أكثر من ذلك".

وكان الأهلي قد أقال باتريس كارتيرون نظرًا لسلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق الأحمر بجانب خسارة لقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال العربية.