كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - اغيب غيبتي وأرجع بهيبتي .. ياسمين صبري تُشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر مثير

بعد غياب غير طويل عن السوشيال ميديا، عادت الممثلة المصرية "ياسمين صبري" مرة أخرى، لتسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة وخلابة باللون الأحمر الناري.

كانت ياسمين ضمن عدد كبير من النجوم والمشاهير العرب والعالميين، الذين شاركوا في الحفل الخيري لمجلة

فوج في دبي، بالتعاون مع اليونيسيف، من أجل جمع الأموال لبناء منشآت تعليمية للفتيات في الأردن.

سيطرت ياسمين صبري على السجادة الحمراء للحفل، لتشعلها بفستان مخملي باللون الأحمر الناري، من تصميم

اللبناني أنطوان القارح، تميز بتصميمه الضيق، الذي يبرز القوام بشكل مثير من دون تكلف أو مجهود، زينته بمجموعة مجوهرات ساحرة من كارتيير.

اختارت ياسمين أن تترك شعرها منسدلًا بطريقة كلاسيكية أنيقة، واعتمدت مكياج نيود بسيط، أبرز جمالها الطبيعي وملامحها المصرية الآسرة، لتكون بالفعل محط أنظار الجميع في الحفل، ومحور اهتمام عدسات المصورين.

