كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - بيراميدز يواجه الحدود والداخلية يصطدم بالمصري.. والمقاولون يستضيف بتروجيت

يقام اليوم الأثنين ثلاث مباريات هامة ومثيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر.

مباراة المقاولون العرب وبتروجيت

تنطلق مباراة المقالون العرب وبتروجيت في تمام الساعة الثالثة إلا ربع علي استاد المقاولون العرب بمدينة نصر.

يحتل بتروجيت المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 5، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 20 نقطة حصيلة 14 مباراة، (فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر 6 مواجهات).

مباراة المصري والداخلية

المصري يلاقي الداخلية في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد هيئة قناة السويس.

ويتواجد المصري في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة (فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 3 لقاءات)، بينما يأتي الداخلية في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة (فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات).

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة (فاز في 7 وتعادل في 5 وخسر مرة وحيدة)، ويأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة (فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 6).