كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - مشهد مرعب لأفعى تنزلق من سقف لاصطياد فأر - فيديو







أثارت أفعى بايثون ذعر سكان منزل في العاصمة التايلاندية بانكوك عندما تسحبت من السقف لالتهام فأر. شاركت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو مرعب يُظهر أفعى طولها 12 قدما تقريبا تنزلق من السقف لابتلاع فأر بعدما رصدته داخل المنزل. ويمكن رؤية أن الأفعى قد ابتلعت الفأر بالفعل ولم يتدل سوى ساقيه الخلفيتين والذيل من فمها. وفي نهاية الفيديو، يمكن رؤية شخص ما يلقي القبض على الأفعى باستخدام عصا، بينما يراقب أصحاب المنزل في الخلفية المشهد بحذر.

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