كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - ياسمين صبرى تستعد لتقديم مسلسل "حكايتى" في رمضان 2019

تخوض النجمة ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل، مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، حيث استقرت على مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، ويتم التحضير للعمل حالياً واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

وعادت ياسمين مرة إلى عالم السوشيال ميديا بعد اجازة أسبوع أغلقت فيها حساباتها على انستجرام وتويتر، حيث سافرت فى هذه الفترة الى كوريا الجنوبية لزيارة أحد مصانع العدسات اللاصفة والمشاركة فى اطلاق مجموعة عدسات باسمها "الياسمين"، وبعد فتح حسابها على انستجرام من جديدا شاركت الجمهور بصور من هذه الزيارة.

وغابت ياسمين صبرى عن الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان الماضى، واكتفت بالتواجد السينمائى هذا العام حيث قدمت فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى وعرض فى عيد الفطر، والثانى هو "الديزل" مع محمد رمضان وفتحى عبد الوهاب وهنا شيحة وإخراج كريم السبكى وعرض فى عيد الأضحى

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فى الدراما مسلسل "الحصان الأسود" فى شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت فى بطولته الى جانب أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز وأميرة العايدى وأحمد العوضى ومحمد عادل وميرنا نور الدين وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.