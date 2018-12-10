كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - سرعة بديهة عامل تنقذه من انهيار 3 طوابق فوقه أثناء هدمه - فيديو

نجا عامل صيني من موت محقق، بعد انهيار كتلة بناء ضخمة بجواره أثناء ممارسة عمله، في هدم عقار مكون من عدة طوابق.

وأظهر مقطع فيديو العامل وهو يمارس عمله في هدم العقار، معتمدًا على طريقة بدائية وأدوات بسيطة للغاية، وأثناء ذلك انهارت كتلة من البناء تضم 3 طوابق دفعة واحدة لتسقط بالموضع الذي كان يقف به، لولا ردة فعل سريعة منه، جعلته يبتعد في الوقت المناسب.