كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - محمد يوسف يُعلن تشكيل الأهلي لمباراة السادات الودية

الأهلي

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف، تشكيل فريقه لمواجهة السادات ودياً اليوم الإثنين، علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

الأهلي يواجه السادات وديا، من أجل الاستعداد لمواجهة جيما الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي لمباراة السادات الودية اليوم الإثنين:

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: باسم علي، محمد عبدالمنعم، محمود الجزار، صبري رحيل.

الوسط: مؤمن زكريا، أكرم توفيق، أحمد حمدي، عمار حمدي، أحمد حمودي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

الأهلي حقق الفوز على طلائع الجيش أمس، بهدفين دون رد، على ملعب السلام الدولي، ليقتنص 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري.

يذكر أن الأهلي يلاقي جيما أبا جيفر الإثيوبي في مباراة الذهاب أحد أيام 14 و15 و16 ديسمبر في القاهرة، بينما يقام الإياب أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه.