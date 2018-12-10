كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - الشيخ أحمد الطيب - الأزهر ليس مشرعا في قوانين الأحوال الشخصية

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب في لقاء له علي القناة الأولي ببرنامج حديث شيخ الأزهر في حلقة 10112017، أن الأزهر ليس مشرعا في قوانين الأحوال الشخصية وأن المشرع هو مجلس الشعب، حيث أنه يرسل لنا مشروعات القوانين لنقول إذا كانت تصطدم مع نص قرآني واضح في الشريعة الإسلامية أو لا يصطدم.

وأضاف شيخ الأزهر، أننا غير مسئولين عن تحريك هذة القوانين وإنما سؤلنا ومهمتنا الإجابة، فإذا سؤلنا عن سن معين لإنتهاء للحضانة هل هذا يعارض الشريعة أم لا يعارضها؛ فمهمتنا نقول لا يعارض الشريعة لأنه لا يوجد سن محدد شرعي للحضانة حتي نقول أنه معارض أو يصطدم.