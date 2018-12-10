كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - بدء تنفيذ محور "ديروط" على نيل أسيوط بقيمة مليار و700 مليون جنيه

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل؛ بدء أعمال إنشاء محور ديروط على نيل أسيوط، بتنفيذ خوازيق النيل بالمجري الملاحي للمرحلة الأولى، من المحور الذي يبلغ طولها 15.6 كم، بتكلفة إجمالية مليار و700 مليون جنيه.

وتنفذ المشروع شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ضمن خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية الضخمة على مستوى الجمهورية، وخاصة في صعيد مصر.

وتتضمن خطة وزارة النقل إنشاء عدد من محاور النيل على مستوى الجمهورية، إذ تنفذ الدولة حاليًا 6 محاور جديدة على النيل بالصعيد فقط لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي: محور كلابشة، ومحور عدلي منصور، ومحور سمالوط، ومحور ديروط، ومحور قوص، ومحور دراو.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الصحراوي الغربي، وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث توجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية، مع توفير فرص عمل، والحد من حوادث غرق المعديات التي تنقل المواطنين على ضفتي النيل.

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من محور ديروط العلوي من الطريق الزراعي الغربي والصحراوي الشرقي بقيمة 1.7 مليار جنيه، بطول 15.600 كم، وعرض 21 مترًا بحارتين مروريتين لكل اتجاه، وتتكون من 5 كباري، و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول نحو 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا على طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية، وتبلغ مدة إنشاء المشروع 36 شهرا.