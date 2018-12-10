كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - شاهد - مسيرة "بابا نويل" الخيرية في شوارع لاتفيا

مسيرة بابا نويل

تجمع الآلاف من العدائين وهم يرتدون ملابس سانتا كلوز في شوارع ريغا القديمة في لاتفيا لجمع الأموال للأطفال الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الحركي.

وركض مواطنو ريغا ، يوم أمس الأحد، مسافة 1.2 كيلومتر بثياب بابا نويل، حيث شاركت عائلات كاملة في سباق الماراثون.

وجمع المشاركون في السباق الخيري ما يزيد على 10000 يورو (11388 دولارًا) لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

وسيتم إنفاق هذا المبلغ على شراء أجهزة محاكاة خاصة وهو عبارة عن جهاز تدريب على المشي يساعد في إعادة التأهيل.

الجدير بالذكر أن حملة سانتا كلوز الخيرية في ريغا تنظم للمرة الحادية عشرة.