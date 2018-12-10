كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في ورشة عمل بالمنيا

استكمالاً لما بدأه المجلس القومى للمرأة لمبادرة " معا فى خدمة الوطن "، ينظم المجلس في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر 2018 مجموعة من الانشطة بمحافظة المنيا ،لعدد من الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس من محافظتى القاهرة والمنيا .

حيث يستهدف البرنامج دمج واعظات وزارة الاوقاف والراهبات ، وخادمات الكنائس في عمل مشترك لحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف ومواجهة التطرف والارهاب وتصحيح الافكار المتطرفة لدى الاسر ومن ثم توعية أبنائهم بتعاليم الاديان الصحيحة ، ونشر سماحة تعاليم الدين الاسلامى والمسيحى في شؤون المرأة

واشارت ايزيس حافظ مدير عامة الادارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس انه من المقرر أن يتم في اليوم الاول عقد ندوة بجامعة المنيا تحت عنوان " معاً في خدمة الوطن : تقارب...تعايش" ، حول كيفية التعايش المشترك وتقبل الاخر والتقارب الانسانى، يشرف بحضورها اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا ، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ، والاستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس القومى للمرأة والدكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس بمحافظة المنيا ، والدكتور مدحت العدل ، وذلك بمشاركة 1500 طالب وطالبة من جامعة المنيا .

وفي ختام الندوة سيتم تنظيم حفل موسيقي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة يضم فرقة ملوى للفنون الشعبية وفرقة موسيقية لتقديم أغنيات وطنية على مسرح الجامعة .

هذا ويتضمن اليوم الثاني تنظيم زيارة للواعظات والراهبات لزوجات وأمهات ضحايا الاعتداء الإرهابي على الكنائس والاديرة ، وكذلك زيارة بعض امهات وزوجات شهداء الاحداث الارهابية من جنود الجيش والشرطة من ابناء المحافظة ، بالاضافة الى تنظيم زيارة ثقافية لبعض المزارات الدينية والأثرية للواعظات والراهبات