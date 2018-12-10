كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - الأطباء يذرون الأمهات من الرطوبة خلال فصل الشتاء

حث المكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا المواطنين على أهمية تهوية المنزل يوميا حتى خلال فصل الشتاء.

وجاء ذلك التحذير للوقاية من الأمراض وطرد الرطوبة من المنزل، والتي تتسبب في تكون العفن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب".

وقال الخبراء الألمان إن أسرة مكونة من 4 أفراد مثلا تطلق نحو 12 لترا من الرطوبة في الهواء يوميا، من خلال الاستحمام والطهي والغسل والتنفس.

ونصح الخبراء للتخلص من هذه الرطوبة بتهوية المنزل عدة مرات يوميا، وذلك بفتح النوافذ تماما لمدة 5 دقائق تقريبا في كل مرة.

وأكدوا أن الهواء المتجدد يعمل على خفض الرطوبة ويسهم في تحسين جودة الهواء داخل المنزل.