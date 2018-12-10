كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - الأطباء يذرون الأمهات من الرطوبة خلال فصل الشتاء
حث المكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا المواطنين على أهمية تهوية المنزل يوميا حتى خلال فصل الشتاء.
وجاء ذلك التحذير للوقاية من الأمراض وطرد الرطوبة من المنزل، والتي تتسبب في تكون العفن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب".
وقال الخبراء الألمان إن أسرة مكونة من 4 أفراد مثلا تطلق نحو 12 لترا من الرطوبة في الهواء يوميا، من خلال الاستحمام والطهي والغسل والتنفس.
ونصح الخبراء للتخلص من هذه الرطوبة بتهوية المنزل عدة مرات يوميا، وذلك بفتح النوافذ تماما لمدة 5 دقائق تقريبا في كل مرة.
وأكدوا أن الهواء المتجدد يعمل على خفض الرطوبة ويسهم في تحسين جودة الهواء داخل المنزل.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يذرون الأمهات من الرطوبة خلال فصل الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .