كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - طفل ينجو من الموت مرتين في لحظة واحدة - فيديو

نجا طفل بريطاني بأعجوبة من الموت مرتين في لحظة واحدة، ليخرج بإصابات طفيفة فقط بعدما صدمته سيارة وأطاحت به في طريق سيارة أخرى، في نوتنجهام بوسط إنجلترا.

ويظهر مقطع فيديو الصبي الصغير، يخترق إشارة المرور، والتي كانت خضراء للسيارات، ليصدمه سائق في مرحلة التعلم، فيندفع فوق غطاء المحرك قبل أن ينزلق على الحارة التالية، بشكل خطير في مسار سيارة قادمة، ولكن لحسن حظه استطاع قائدها تفاديه.