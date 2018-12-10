كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - ليفربول يُعلن تمديد عقد مدافعه جوميز حتى 2024

جو جوميز

أعلن نادي ليفربول عبر موقع الرسمي عن تمديد عقد مدافعه الدولي "جو جوميز" لمدة 3 سنوات ونصف لينتهي في يونيو 2024.

ووقع "جوميز" على عقوده الجديدة صباح اليوم الأثنين في مقر تدريبات الفريق الأول "ميلوود"، ويؤكد بقاءه في ليفربول بالسنوات المقبلة.

وعلق الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاماً على توقيعه للعقد في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أشعر أنني امتلكت العالم بأكمله بعد توقيع تلك العقود مع ليفربول".

وتابع: "سعيد بالسنوات الماضية التي قضيتها مع ليفربول وأسعى لتحقيق المزيد بالمستقبل، والمهم هو اكتساب الخبرة والثقة ولذلك لمن دواعي سروري تمديد العقد هنا مع الفريق".

وأضاف: "أحب النادي، والمشاركة في المباريات ومساعدته على تحقيق الفوز والتعلم من المدربين".

وكان "جوميز" قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2015، قادماً من تشارلتون أثليتك بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لكنه سرعان مع حصل على ثقة مدربه "يورجن كلوب" وأصبح لاعباً أساسياً في دفاعات الريدز.