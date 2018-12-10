كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - علي عبد العال يفتتح جلسة البرلمان

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان مقررا أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، إلا أن غياب النواب، تسبب في تأخيرها.

وبدأ على عبد العال، الجلسة، باستعراض مجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة، حول عدد من القضايا والمشكلات.

ومن بينها ما قدمه النائب صلاح حسب الله، حول استعدادات الحكومة، لتجنب الآثار السلبية للأمطار، وما ينتج عنها من مشكلات.