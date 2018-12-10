كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - تعرف علي مسلسل أكرم حسنى لرمضان 2019

تعاقد الفنان أكرم حسنى مع المنتج كريم أبو ذكرى على بطولة مسلسل جديد يخوض به السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويحمل المسلسل اسما جذابا وملفتا للانتباه وهو «اسمه إيه»، وهو ما استقبله متابعو «حسنى» على مواقع التواصل الاجتماعى بتفاعل كبير لمعرفة اسم المسلسل، معتقدين أن «اسمه إيه» ليس العنوان الذى اختاره «حسنى».

المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، وهو التعاون الثانى بين أبوذكرى وأكرم حسنى، بعد نجاح مسلسلهما السابق «الوصية»، الذى عرض خلال السباق الدرامى الرمضانى الماضى.

وقال المنتج كريم أبوذكرى، فى تصريحات له، إنه يجرى اختيار باقى أبطال العمل، مشيرا إلى أن النجاح الذى حققه مع أكرم حسنى، الموسم الماضى، جعله يتعاقد معه على مسلسل جديد لرمضان المقبل، متمنيا تحقيق نفس النجاح فى رمضان 2019.

من ناحية أخرى، فاز أكرم حسنى قبل أيام بجائزة أفضل دور كوميدى فى جوائز السينما العربية عن دوره فى فيلم «بنك الحظ»، والتى سلمها له خلال الحفل الفنان بيومى فؤاد، والذى داعبه على المسرح قائلا «ممكن أخدها وأمشى»، وهو ما قابله «حسنى» بتقديم عدة إفيهات ساخرة من «بيومى» وأنه يسبقه فى العمر الفنى وفى السن أيضا.

وتنافس «حسنى» على الجائزة مع كل من الفنانين محمد هنيدى عن فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد»، وأحمد عيد عن فيلم «يابانى أصلى»، ومحمد ممدوح عن فيلم «بنك الحظ».