كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - خمسة معلومات عن طفل "كيس البلاستيك" الذي يعشق محمد صلاح

طفل يحب محمد صلاح

توصّل برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، عبر شاشة "extra news"، إلى شخصية الطفل صاحب الصورة التي ارتدى فيها كيس بلاستيك، مكتوب عليه اسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول ورقم 11.

تبين أن هناك اثنين من الشباب قاما قبل شهرين، بتصوير فيديو للطفل وهو يرتدي الكيس بصورة "صلاح"، وفيما يلي 5 معلومات عن الطفل:

1- اسمه محمد عبد الباسط، من منطقة المطبعة بحي الهرم.

2- مرّ بظروف صعبة اضطرته للخروج من المدرسة، والعمل في ورشة ميكانيكا.

3- أبدى رغبته في ممارسة كرة القدم، واللعب في نادي ليفربول مثل محمد صلاح، معربًا عن حبه للنجم المصري.

4- صنع محمد عبد الباسط، الكيس البلاستيك بنفسه، حيث قصه ليشبه القميص حتى يمكنه ارتداؤه، وكتب عليه اسم محمد صلاح ورقم 11 بالقلم الفلوماستر.

5- قدّم البعض مساعدات لـ محمد، تضمنت لبس كرة القدم، بعد أن شاهدوا الفيديو.