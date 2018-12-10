كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - محافظ دمياط تتفقد مركز طب الأسرة بتفتيش السرو

قامت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بتفتيش السرو للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

حيث قامت المحافظ بمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "100مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وذلك بعد قرار زيرة الصحة بمد العمل بها بمحافظات المرحلة الأولى، وبلغ عدد المترددين على المركز لاجراء الفحص 11 ألف مواطن منذ إنطلاق الحملة أكتوبر الماضي.

كما تفقدت المحافظ عددا من الأقسام بالمركز مشددة على الأطباء بضرورة التواجد بأماكن عملهم والالتزام به لتقديم أفضل الخدمات لأبناء القرية