كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - اخر تحديات السوشيال المجنونة .. المكرونة المشطشطة - فيديو

أصبح تحدي أكل المكرونة الكورية الحارة هوسا لبعض مستخدمي الإنترنت.

وظهر العشرات من المتنافسين في مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، لإظهار ردود أفعالهم عند أكل المكرونة سريعة التحضير أو "الراميون"، كما يطلق عليها الكوريون.

ويمكن رؤية البعض يدخل في نوبات بكاء وصعوبة في التنفس، ويحاولون تهدئة الحرارة في أفواههم بالماء أو الحليب.

نشأ التحدي في العاصمة الكورية سيول عام 2012، لكنه سرعان ما انتشر على المستوى العالمي، وخصوصا في آسيا وأمريكا الشمالية.

يشار إلى أن المكرونة سريعة التحضير يتم إنتاجها من قبل شركة "Samyang Foods" في كوريا الجنوبية، ولها العديد من النكهات بدءا من الكاري إلى الصلصة الحارة.