كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - يالصور.. رئيس "دي إم سي" يعلن انضمام "رحمة خالد" لبرنامج "8 الصبح"

أعلن المنتج السينمائي هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc عن انضمام بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد إلى مذيعين برنامج"8 الصبح"الذى يذاع يوميا على قناة dmc.

هذا ومن المقرر أن يكون ظهورها الأول غدا الثلاثاء، وتستضيف مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة. وأوضح "سليمان" أن شبكة قنوات dmc كانت حريصة على تحقيق حلم رحمة وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين .