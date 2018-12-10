كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - محافظ دمياط تفاجىء مسئولى الوحدة المحلية بتفتيش السرو







قامت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بتفتيش السرو لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت المحافظ خلال الزيارة بالإرتقاء بمستوى النظافة العامة بالقرية وكذلك تنفيذ قرارات الازالة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية مؤكدة على عدم التهاون في تنفيذها والاسيتم محاسبة المقصرين. وأكدت الدكتورة منال عوض بأنه سيتم دعم الوحدة بعمال النظافة وكذلك بحث إمكانية توفير مقر آخر للوحدة المحلية. وخلال الزيارة أيضاً... قامت محافظ دمياط بزيارة مدرسة تفتيش السرو الإعدادية الثانوية المشتركة حيث تابعت سير العملية التعليمية بها وكذلك الأنشطة الرياضية التى يقوم بها الطلاب.

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