كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - شاهد..تفاصيل حفل"كارمن سليمان"في رأس السنه
أعلنت المطربة كارمن سليمان عن أول حفلاتها في رأس السنة، والتي توافق يوم 31 ديسمبر الجاري، في فندق هلنان لاند مارك في التجمع الخامس.
>نشرت “كارمن” صورة من “البوستر” الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها كاتبة: “أول حفلاتي في رأس السنة.. هستناكوا يوم 31- 12.. في فندق هلنان لاند مارك في التجمع الخامس”.
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