كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - أسره "فاتحه خير" تستأنف تصوير أولي مشاهد العمل







بدأت أسرة مسلسل «فاتحة خير» تصوير أول مشاهد العمل، بعد فترة تحضيرات استغرقت شهرين، كما يواصل مخرج العمل ترشيح باقي الفنانين المشاركين بالمسلسل. والمسلسل يتناول قضايا الأسرة المصرية مثل غلاء الأسعار والعنوسة والبطالة، ثم يرصد الحلول المناسبة لهذه الأزمات في حكاية تدور أحداثها في 45 حلقة. المسلسل يشارك فيه كل من محمود قابيل، عايدة رياض، شريف خير الله، أحمد عبد الله محمود، حسام داغر، وغيرهم، ومن المنتظر عرضه في شهر فبراير المقبل.

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