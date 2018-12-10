كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - بطانة رانيا يوسف وصلتها للعالمية .. فيلم أجنبي بطولة الفستان

كشفت الممثلة رانيا يوسف عن تلقيها عرضًا للمشاركة في فيلم أجنبي عقب أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة: «جالي الحمد لله، وأتعاقد دلوقت على فيلم أجنبي إن شاء الله، ده حقيقي».

وقال في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»: «مش هلبس الفستان في الفيلم الأجنبي، هتكون ملابس مصرية عادية، أنا مصرية وبتشرف، ومحتفظة بالعادات والتقاليد وكل حاجه، واللي حصل كان بدون قصد».