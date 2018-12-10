كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - سقوط أخطر لص لسرقة السيدات والسيارات في بورسعيد







سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بالطريق العام ببورسعيد. أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الزهور ببورسعيد قيام عاطل "له معلومات جنائية" بارتكاب وقائع سرقة السيارات، واستخدامها في خطف حقائب السيدات بالطريق بالطريق العام. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 7 حوادث "سرقة 3 سيارات، سرقة 4 حقائب" بدائرة قسمي شرطة الزهور والمناخ، تم بإرشاده ضبط المسروقات. وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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