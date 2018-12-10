كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - المطار يخصص فريق علاقات عامة لاستقبال العائدين من مؤتمر شرم الشيخ

يشهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استعدادات مكثفة، لاستقبال الوفود الأفريقية، العائدة من مدينة شرم الشيخ، عقب حضور مؤتمر أفريقيا 2018، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الأحد، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، ونظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

وتم تخصيص فرق من العلاقات العامة، لاستقبال الضيوف الأفارقة، فور وصولهم من شرم الشيخ، ومساعدتهم في إنهاء إجراءات سفرهم كل إلى دولته، فيما كثفت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بمحيط صالة كبار الزوار بالمطار لاستقبال الوفود الرسمية، وتوديعهم إلى دولهم.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، ممرا خاصا بالجوازات لإنهاء إجراءات وصول مواطني دول الاتحاد الأفريقي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم تخصيص 2 كاونترات خاصة لضيوف المؤتمر، أحدهم لكبار الزوار من الضيوف والآخر للمرافقين من الوفود والمشاركين.

وعقد مؤتمر "أفريقيا 2018"، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.