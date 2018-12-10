كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - ‏‏جارتنر: ارتفاع المبيعات العالمية لأجهزة الهواتف الذكية بنسبة 1.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2018‏

‏‏‏ ‏أشارت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» إلى أن العلامتان التجاريتان الصينيتان «هواوي» و«شاومي» قد ساهمتا في زيادة المبيعات العالمية للهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام 2018. وارتفعت المبيعات الكلية للهواتف الذكية بنسبة ‏‎1.4‎‏ بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2018 لتصل إلى 389 مليون وحدة.‏

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‏‏وفي هذا الصدد، قال أنشول غوبتا، مدير الأبحاث لدى مؤسسة «جارتنر»: "في حال استثنينا كل من ‏‏هواوي وشاومي من قائمة الشركات العالمية المصنعة للهواتف الذكية، ستنخفض مبيعات الهواتف الذكية للمستخدم النهائي بنسبة ‏‎5.2‎‏ بالمائة. وبفضل الأسعار المنخفضة للهواتف الذكية، والمميزات المحسنة للكاميرا والجودة والدقة العالية للعرض، ساهمت أبرز الشركات الصينية المصنعة للهواتف المتحركة في تعزيز المبيعات في الأسواق الناشئة خلال الربع الثالث من العام 2018".‏

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‏‏وعلى الرغم من انخفاض مبيعات الهواتف الذكية لمعظم الشركات المصنعة للهواتف المتحركة، إلا أن شركة هواوي شهدت ارتفاع الطلب على هواتفها بنسبة 43 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2018 (انظر الجدول رقم 1). وتبقى شركة هواوي صاحبة المرتبة الأولى المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية في منطقة الصين العظمى، وضمن المراتب الثلاث الأولى في العديد من الأسواق الأوروبية. وأضاف أنشول غوبتا قائلاً: "واصلت الفجوة الموجودة بين «سامسونج» و«هوا‏‏و‏‏ي» بالتقلص والانحسار مع توسع شركة هواوي واستثمارها في الترويج لعلامتها التجارية وأساليب التوزيع في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، ودول آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا. ووضعت شركة هواوي على سبيل المثال استراتيجية خاصة بسلسلة هواتف "هونر" لتطوير مكانتها من هواتف ذات مزايا اعتيادية إلى هواتف ذكية ضمن هذه الأسواق".‏

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‏‏وخلال الربع الثالث من العام 2018، شهدت شركة «سامسونج» أكبر انخفاض لها منذ بدء مؤسسة «جارتنر» بمتابعة مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم. وانخفضت مبيعات «سامسونج» من الهواتف الذكية بنسبة 14 بالمائة خلال الربع الثالث. وعانت هواتف الشركة «جالاكسي إس 9» و«جالاكسي إس 9» بلس من ضعف الطلب خلال العام 2018، كما واصلت أجهزتها الذكية من الفئة المتوسطة والابتدائية مواجهة منافسة قوية من ‏‏أ‏‏برز العلامات التجارية الصينية التي ارتفعت حصتها السوقية في أسواق رئيسية مثل الهند، حيث أن توسعها إلى مناطق تتخطى آسيا والمحيط الهادي تواصل التأثير على الفرص المتاحة لشركة «سامسونج». ‏