كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - شركات الأسلحه الروسيه تحتل المرتبه الثانيه في العالم في المبيعات

احتلت شركات الأسلحة الروسية عام 2017 المرتبة الثانية في العالم من حيث مبيعات الأسلحة، حسبما أفادت تقارير من معهد أبحاث السلام ستوكهولم (SIPRI).

حيث احتلت روسيا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، وبلغت حصتها في الحجم الإجمالي لـ 100 شركة مصنعة رائدة للأسلحة 9.5 في المائة.

وأشار ممثل معهد ستوكهولم، سيمون فيسمان، إلى أن الشركات المصنعة للأسلحة الروسية قد زادت حصتها في السوق منذ عام 2011.

وشمل تصنيف الشركات الروسية المصنعة للأسلحة عشر شركات.. تسع منها زادت مبيعاتها، وحققت أربع شركات أكثر من 15% زيادة.

وخلال العام، بلغت مبيعات شركات الأسلحة حوالي 398 مليار دولار، 44.9 مليار منها تعود لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والتي هي واحدة من كبرى شركات أنظمة الدفاع في العالم.

ويشير الخبراء أيضا إلى أن مبيعات الأسلحة في العالم آخذة في النمو للعام الثالث على التوالي.

وفي شهر مارس الماضي، أظهر تقرير SIPRI أن حصة روسيا في سوق الأسلحة العالمية في 2013-2017 مقارنة مع 2008-2012 انخفضت بنسبة 4%، في الوقت نفسه، ومن جهتها زادت حصة الولايات المتحدة بنفس المقدار.