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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - بالصور - المكسيكية فانيسا بونز دي تفوز بمسابقة «ملكة جمال العالم 2018»
قبل أيام من انتهاء 2018، أقيم حفل انتخاب ملكة جمال العالم، حيث تُوّجت المكسيكية فانيسا بونز دي ذات الـ 26 عام بلقب ملكة جمال العالم 2018، بينما حصلت نيكولن ليسينوكا من تايلاند بالمركز الثاني، وحصلت ملكة أوغندا كيين أبيناكويو،على المركز الثالث، في حفل أقيم في بالصين .
وفي حفل ضخم بثته الفضائيات سلّمت ملكة جمال العالم 2017 الهندية مانوشى شايللا تاج للملكة الجديدة، وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمسابقة على «تويتر»: لدينا ملكة جمال عالم جديدة، فحصلت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون على لقب ملكة جمال العالم وهي الملكة رقم 68«.
ومن المقرر أن يتبع هذا الحدث، حفل انتخاب ملكة جمال الكون بعد أيام قليلة، تحديداً في 17 ديسمبر، والذي يُقام في تايلندا وتشارك فيه ملكة جمال لبنان مايا رعيدي.
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