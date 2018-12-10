كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - ملكة جمال تعرض صورًا فاضحة على تلميذ مدرسة

تمكنت الشرطة الأمريكية من ضبط ملكة جمال ولاية كنتاكي السابقة، رامسي بيرسي، على خلفية فضيحة أخلاقية.

وتفصيلا؛ عرضت بيرسي التي تعمل في مجال التدريس، وشاركت في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، صور على تلميذ لا يتجاوز عمره 15 الذي كانت تدرس له خلال عملها، وهو ما اكتشفه ولي أمر الطالب، الذين قدّم شكوى إلى الشرطة للتحقيق في الواقعة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وألقت الشرطة القبض على بيرسي أمس السبت، تمهيدًا للتحقيق معها في الاتهامات الموجّهة إليها. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت بيرسي قد عرضت مثل هذه الصور الفاضحة على تلاميذ آخرين.